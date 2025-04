SÃO PAULO - NOVA IORQUE

Brasileira cobra piloto sobre atraso, e voo da American Airlines acaba em confusão

Passageira teria sido jogada no chão e expulsa da aeronave com o marido

Um atraso de mais de 2 horas no voo AA950 da American Airlines, que partiu do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos (SP), rumo a Nova Iorque (EUA), causou expulsões, confusão e gritaria envolvendo brasileiros na última quinta-feira (24). Uma passageira teria aproveitado a saída de um dos pilotos do banheiro para questioná-lo sobre a demora em partir.>