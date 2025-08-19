VEJA LISTA

Técnico Zé Roberto convoca atletas para o Mundial feminino de vôlei

Estreia será contra a Grécia nesta sexta-feira

Carol Neves

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 12:29

Zé Roberto Guimarães Crédito: Divulgação

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou a lista oficial das 14 jogadoras que defenderão o Brasil no Campeonato Mundial de vôlei feminino. A relação foi definida pelo técnico Zé Roberto Guimarães, que cortou apenas uma das 15 atletas que vinham treinando com a equipe desde o fim de julho.

A única ausência em relação à pré-convocação é a da oposta Jheovana, que ficou fora da lista final para o torneio. Com isso, o grupo está completo e pronto para a estreia.

O Brasil estreia na competição nesta sexta-feira, às 9h30 (horário de Brasília), contra a Grécia. O time está no Grupo C, que também conta com França e Porto Rico.

A seleção feminina ainda busca o título inédito do Mundial. Até hoje, chegou à final em quatro edições - 1994, 2006, 2010 e 2022 - e conquistou uma medalha de bronze. Zé Roberto e suas comandadas entram na disputa em busca do topo do pódio.

CONFIRA A CONVOCAÇÃO