TROCA DE CAMPO

Ex-Bahia 'larga' futebol profissional e é anunciado por clube da Kings League

Jogador passou pelo Fazendão na temporada de 2011, quando vestiu a camisa vermelha, azul e branca em 31 partidas

O ex-lateral-esquerdo do Bahia Dodô foi anunciado como novo reforço do G3X FC, uma das equipes que disputam a Jings League Brasil. Aos 33 anos, o jogador foi anunciado como Wild Card da equipe presidida pelo streamer Gaules. O último clube do defensor foi o Santos, onde atuou pela última vez em 2023.>

"Na tribo desde o ano de 2018 e com passagens por Roma, Inter de Milão, Seleção Brasileira, Corinthians, Santos e outros grandes clubes do Brasil, o lateral do futebol profissional já vinha treinando com o grupo desde o início da Kings League Brazil — agora, chega o momento de Dodô vestir o manto do G3X FC na Kings League Brazil", diz o anúncio da contratação.>