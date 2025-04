FERIADO DE PÁSCOA

Páscoa Ba-Vi: Como seriam os ovos de chocolate de Bahia e Vitória

O CORREIO* pediu para o ChatGPT criar modelos de ovos de páscoa comemorativos da dupla Ba-Vi

Marina Branco

Publicado em 20 de abril de 2025 às 06:00

Páscoa Ba-VI Crédito: ChatGPT

Em clima de páscoa, cada amante do chocolate procura pelo ovo que mais combina com seus gostos. Para os que amam futebol, sempre fica faltando uma edição comemorativa do clube favorito, cultura não muito adotada pelos times. Por isso, o CORREIO* pediu para a inteligência artificial criar modelos de ovos de páscoa do Bahia e do Vitória, principais clubes baianos, e colocar um pedacinho de futebol no feriado mais doce do ano.>

Os principais ovos criados pela IA vêm embalados, com o escudo no corpo do ovo e no papel de embalagem acima, com um laço enorme amarrando. Ao lado, a caixa, com ovo, escudo e a frase pedida pela nossa redação. Para o ovo rubro-negro, escolhemos "Na Páscoa, a Barra do Leão é de chocolate", e para o tricolor, "Ninguém nos vence em sabor".>

Ovo de Páscoa do Vitória Crédito: ChatGPT

Ovo de Páscoa do Bahia Crédito: ChatGPT

Outro modelo deixou as cores mais separadas, e desenhou torcedores nas caixas, com a frase "Sabor da torcida campeã". Nos ovos, as frases "Paixão Tricolor" e "Paixão Rubro-Negra" marcaram presença.>

Ovo de Páscoa do Bahia Crédito: ChatGPT

Ovo de Páscoa do Vitória Crédito: ChatGPT

Um terceiro colocou os escudos em toda a embalagem, sem estrelas, e nas cores clássicas da dupla Ba-Vi. Na caixa ao lado, as frases criadas pela IA: "Doce como o Bahia, forte como o Aço" e "Doce como o Vitória, forte como o Leão". Levando os títulos de Páscoa Rubro-Negra e Páscoa Tricolor 2025, os ovos vêm com o mesmo laço e um chocolate extra de suporte, escrito "Feito para a Nação Rubro-Negra" ou "Feito para a Nação Tricolor".>

Ovo de Páscoa do Bahia Crédito: ChatGPT