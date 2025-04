NÃO DEU

Vitória empata com o Atlético-MG e segue sem vencer no Brasileirão

O rubro-negro empatou por 2 a 2 no Mineirão neste domingo (13) pela terceira rodada do Brasileiro

Marina Branco

Publicado em 13 de abril de 2025 às 22:28

Atlético-MG x Vitória Crédito: Victor Ferreira I EC Vitória

Em meio a uma crise no início da temporada, o Vitória encarou o Atlético-MG pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (13), no Mineirão, às 20h30 - e não conseguiu deixar a sequência ruim para trás com 2 a 2 no placar. Vindo de seis jogos sem vencer, o rubro-negro entrou em campo já com a pressão de mudar sua situação atual, e superar a pior fase já vivida sob o comando de Thiago Carpini, que nem mesmo apareceu para o jogo, já que está suspenso por expulsão após o jogo contra o Flamengo. Assim, o Leão da Barra foi a Minas com Estephano Dijan, auxiliar que esteve com o Vitória no empate com o Moto Club na Copa do Nordeste.>

De início, o Vitória apareceu na lanterna do Brasileirão, enquanto o Atlético-MG veio na penúltima posição. Com a rodada encerrada no confronto entre os dois, quem apareceu com maior autoestima foi o Galo, vindo de uma goleada por 4 a 0 em cima do Deportes Iquique, do Chile, pela Copa Sul-Americana. Encerrando sua sequência de quatro jogos sem vencer, o alvinegro buscava finalizar também o jejum de nenhuma vitória no Brasileirão até aqui.>

O jogo aconteceu, de fato, no segundo tempo. Logo aos dois minutos com o placar sendo aberto para o Vitória por Lucas Halter cabeceando sem marcação, a segunda etapa foi formada por respostas rápidas. Para o gol rubro-negro, veio o gol de Fausto Vera aos 12 minutos, e para esse, o gol de Matheuzinho de rebote aos 19 do segundo tempo. A próxima reação veio aos 41 do segundo tempo, com gol de Igor Gomes que chegou a ser checado no VAR por dúvida após Arcanjo tirar a bola que quicou dentro do gol.>

O JOGO

Buscando melhorar sua situação na temporada, o Vitória entrou em campo com a pressão de vencer o Galo fora de casa e ganhar os três pontos que tirariam o time da zona de rebaixamento e, consequentemente, da lanterna da competição. No entanto, a partida começou com a posse de bola muito mais dominada pelo Atlético-MG, que criava chances sem muita efetividade, chegando a 64% de posse para o alvinegro frente a 36% do Vitória. Do outro lado, restava ao rubro-negro esperar por chances de contra-ataque, também pouco finalizadas. >

O coração do torcedor do Vitória começou a apertar quando uma das bolas vindas pelos pés de Hulk despontou potencial aos 16 minutos do primeiro tempo. O alvinegro driblou a defesa rubro-negra dentro da área, e mandou direto na defesa de Arcanjo, muito bem executada em bola difícil. Apenas um minuto depois, Hulk tentou novamente, com uma boa bola impedida. >

A partir de então, a situação começou a melhorar para o Leão, que passou a dividir melhor a posse de bola, chegando a 52% do Atlético-MG e 48% do Vitória, e se aproximar da ofensividade do Galo no jogo. O crescimento rubro-negro culminou aos 32 minutos, em uma bola de Erick que passou rente ao gol, sem apresentar risco real, mas assustando a defesa e o goleiro do Atlético-MG. Sem grandes emoções até o intervalo, o primeiro tempo terminou com o placar zerado.>

Na volta, a partida já despontou desde cedo que seria tudo menos monótona. Bastaram dois minutos do segundo tempo para Lucas Halter abrir o placar para o Vitória, recebendo de Jamerson pela esquerda. De dentro da área, um cabeceio do zagueiro livre de marcação mandou direto no canto esquerdo do gol alvinegro, colocando o Leão da Barra à frente no jogo. De imediato, Cuca mandou todos os jogadores do Atlético-MG para o aquecimento, dando o tom de que o elenco seria modificado para reverter o placar.>

A primeira tentativa de virar o jogo veio com um travessão de Arana aos sete minutos, sem sucesso. No entanto, apenas cinco minutos depois, o Galo reagiu: vindo de escanteio, Iván Román manda a bola para Fausto Vera, que dispara direto no gol de Arcanjo, deixando tudo igual no Mineirão.>

Mais uma vez, não demorou para que uma reação chegasse. Aos 19 minutos do segundo tempo, Matheuzinho recebeu de rebote e mandou direto no gol sem goleiro. Placar mais uma vez favorável ao Vitória, esperança do adeus à fase sofrida mais forte. A esperança diminuiu, no entanto, aos 41 do segundo tempo, quando Igor Gomes mandou de cabeça, bateu na trave e quicou dentro do gol. Arcanjo tirou a bola e o VAR fez a checagem, confirmando o gol que já havia sido feito.>

O Galo ainda tentou mais uma vez aos 47 do segundo tempo, com uma batida de Rony de fora da área que foi espalmada por Arcanjo. Até o final dos acréscimos, nenhuma nova grande jogada aconteceu, finalizando o jogo em empate, sem o resultado almejado pelo Vitória, com muitas finalizações feitas pelo alvinegro, uma partida bem jogada pelo rubro-negro e um resultado razoável para duas equipes vindas da zona de rebaixamento.>

FICHA TÉCNICA

Atlético-MG 2 x 2 Vitória - 3ª rodada do Campeonato Brasileiro >

Atlético-MG: Everson; Natanael (João Marcelo), Iván Román, Junior Alonso e Guilherme Arana (Caio Paulista); Fausto Vera (Bernard), Rubens e Gustavo Scarpa; Cuello, Hulk e Rony. Técnico: Cuca.>

Vitória: Lucas Arcanjo; Raul Cáceres (Claudinho), Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Wilian Oliveira (Ricardo Ryller) e Gabriel Baralhas (Pepê); Matheuzinho, Erick (Carlos Eduardo), Janderson e Gustavo Mosquito (Léo Pereira). Técnico: Estephano Dijan.>

Local: Mineirão>

Gols: Lucas Halter, aos dois minutos do segundo tempo, Fausto Vera, aos 12 minutos do segundo tempo, Matheuzinho, aos 19 minutos do segundo tempo, e Igor Gomes, aos 41 minutos do segundo tempo>

Cartões amarelos: Willian Oliveira, Raul Cáceres, Janderson (Vitória) Guilherme Arana e Bernard (Atlético-MG)>

Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Douglas Pagung (ES)>