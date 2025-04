BRASILEIRÃO

Atlético-MG x Vitória: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Partida contra os mineiros ocorre neste domingo (13), a partir das 20h30

Após o empate sem gols diante do Defensa y Justicia na Argentina, o Vitória voou direto para Belo Horizonte para tentar acabar com a sequência de seis jogos sem saborear o gosto de um resultado positivo. Desta vez, no entanto, o confronto contra o Atlético-MG será válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida no Mineirão começa às 20h30 deste domingo (13). Confira informações sobre a partida.>