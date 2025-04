NÃO JOGAVA

Hulk revela elogio inusitado de Evaristo de Macedo no Vitória: 'Você tem um olho bonito'

De acordo com Hulk, o jogador era avisado para se preparar em caso de necessidade da equipe, mas não chegou a ser utilizado

Alan Pinheiro

Publicado em 10 de abril de 2025 às 22:12

Hulk contou interação com Evaristo de Macedo durante sua passagem pelo Vitória Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Formado nas categorias de base do Vitória, o atacante Hulk relembrou sua passagem pelo Leão e como foi ser treinado pelo técnico Evaristo de Macedo. O jogador, atualmente no Atlético-MG, contou que não conseguiu entrar em campo com o treinador durante entrevista ao Charla Podcast, no Youtube.>

De acordo com Hulk, Evaristo nunca o colocou em campo. O jogador era avisado para se preparar em caso de necessidade da equipe, mas ele não chegou a ser utilizado. Nesse meio tempo, o atacante se lesionou e contou sobre o episódio de quando foi liberado pelo departamento médico do Vitória. >

"Ele falou: Ô, meu garoto, tá tudo bem? Onde é que você vai? Falei, vou treinar, professor. 'Vai treinar por quê?' Falei, o médico me liberou e falou que eu posso treinar. 'Por acaso, eu chego lá no departamento médico falando quem precisa tratar e quem não precisa tratar? Então, ele não tem que falar quem vai treinar. Não é que eu não gosto de você, eu gosto. Você tem um olho claro, bonito, mas vai correr em volta do campo'. Aí eu fiquei correndo", contou o atacante sob risos.>