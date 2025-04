MISSÃO DIFÍCIL

Vitória encara Atlético-MG para tentar se recuperar de crise na temporada

Partida contra os mineiros ocorre neste domingo (13), a partir das 20h30

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de abril de 2025 às 05:00

Lucas Halter será titular contra o Atlético-MG Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após o empate sem gols diante do Defensa y Justicia na Argentina, o Vitória voou direto para Belo Horizonte para tentar acabar com a sequência de seis jogos sem saborear o gosto de um resultado positivo. Desta vez, no entanto, o confronto contra o Atlético-MG será válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida no Mineirão começa às 20h30 deste domingo (13).>

Em crise na temporada, o Vitória tem uma nova chance de mostrar uma resposta para a torcida rubro-negra. Na pior fase do time sob o comando de Thiago Carpini, os rubro-negros vão encarar o Galo em posições parecidas na tabela de classificação do Brasileiro. Enquanto o Leão ocupa a lanterna da competição, os mineiros estão na penúltima posição.>

Para o confronto, o elenco rubro-negro não vai poder contar com Carpini, já que o treinador foi expulso diante do Flamengo e desfalca a equipe no Mineirão. Estephano Djian comandará o time no Brasileirão. O auxiliar já esteve à frente da equipe nesta temporada. Ele assumiu o time no empate por 1x1 contra o Moto Club, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste.>

Em relação ao último confronto, existe a possibilidade do Vitória iniciar com uma linha defensiva formada por cinco defensores, assim como não está descartado o uso de três volantes. Cortados diante do Defensa y Justicia, a tendência é de que o volante Ronald e o atacante Léo Pereira voltem a ser relacionados. >

Para afastar a crise, os baianos vão precisar ir contra o retrospecto do time. Em todas as competições, foram disputados 54 jogos entre as duas equipes, com 24 partidas ganhas pelo Atlético Mineiro, 14 jogos vencidos pelo Vitória e 16 empates. Com o Galo como mandante, o Leão venceu apenas três jogos de 27 disputados.>

Na temporada passada, o time enfrentou o Atlético-MG na Arena MRV e saiu atrás no placar. Os mandantes chegaram a abrir 2x0 no marcador, mas viram o Vitória conseguir empatar o confronto e sair de campo com chances para virar o jogo. Vale lembrar que o goleiro Éverson foi expulso no confronto. >