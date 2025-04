INUSITADO

Jogador fica só de cueca durante partida na Premier League; entenda

Ismaila Sarr, do Crystal Palace, acabou ficando sem o calção após puxão de Justin Kluivert, do Bournemouth

Ismaila estava sendo marcado por Justin Kluivert, que acabou puxando o calção do senegalês. Com o movimento, o jogador do Crystal Palace ficou de cueca em campo. Revoltado, Sarr cobrou o juiz para que punisse o adversário.>