AINDA SEM TÉCNICO

'Perco o sono porque tenho culpa nisso', diz Galvão Bueno após sugerir Carlo Ancelotti à Seleção

Narrador disse que ideia surgiu após ter sido convidado para um almoço por Ednaldo Rodrigues

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de abril de 2025 às 14:33

Galvão Bueno Crédito: Reprodução

Galvão Bueno surpreendeu ao revelar que perde o sono por achar que é um dos "culpados" pela tentativa de trazer Carlo Ancelotti como treinador da Seleção Brasileira. Em entrevista a Romário, o narrador e apresentador disse que foi convidado para um almoço realizado por Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, ainda durante a Copa do Mundo 2022. Ele teria sido perguntado sobre quem escolheria para o cargo, e sugeriu o comandante do Real Madrid.>

"Essa confusão toda do Ancelotti que já vai para dois anos e meio... E de vez em quando eu perco o sono porque acho que tenho uma culpa nisso", comentou Galvão ao canal Romário TV, no YouTube.>

"Antes do jogo Brasil x Coreia (pela Copa do Mundo de 2022), o Ednaldo, me convidou para um almoço. Estávamos batendo papo e eu disse: 'o Tite já não falou que vai embora? Já não disse que ganhando a Copa ou não, ele sai? A partir do dia seguinte da eliminação do Brasil, a gente não tem técnico. Olha o sucesso que você faria se nesse dia você falasse que o técnico da Seleção Brasileira é fulano", relatou Galvão.>

O narrador disse que a ideia central do almoço era saber qual a melhor escolha e sua opinião de quem escolheria para comandar a Seleção. Para Galvão, o técnico italiano vem sendo um dos melhores do mundo, além de ter uma boa relação com os jogadores brasileiro do elenco do Real Madrid. >

"E o Ednaldo me disse que um dos objetivos daquele almoço era saber a minha opinião de quem seria (o técnico). Eu perguntei se ele queria um brasileiro ou estrangeiro. Ele disse que estava pensando em um estrangeiro. E eu disse: só tem um nome! Carlo Ancelotti. É o vencedor, ninguém ganhou igual esse cara! Ele é o único técnico que ganhou todas as grandes ligas da Europa. Nem o Guardiola ganhou todas", afirmou Galvão. >

"Ele dá goleada nos outros em Champions. Gosta de jogador brasileiro. Aquele Milan que ganhou tudo tinha Dida, Cafu, Serginho e Kaká. Quando eu falei, ele tinha quatro brasileiros titulares no Real Madrid: Militão, Casemiro, Rodrygo e Vinicius. Acho que eu que inventei o cara (Ancelotti na seleção)", completou.>

O plano>

Ainda durante o almoço, Galvão chegou a arquitetar um plano para trazer Ancelotti. A ideia central era chamar Paulo Roberto Falcão para um cargo na CBF. Falcão jogou junto com Ancelotti na Roma na década de 80 e, juntos, conquistaram um campeonato italiano na temporada de 1982/83.>

"Eu disse para ele que se ele (Ednaldo) fosse conversar, o Ancelotti não viria. Não vai ser dinheiro que vai atrair. Seria um grande desafio. Sugeri levar o Falcão para a CBF e botar ele para falar. Primeiro que já ia chamar de Carleto. O Falcão é o ídolo do Ancelotti como jogador de futebol", disse Galvão. >

"Juntos fizeram o maior meio-campo da história da Roma, foram campeões com eles. O Falcão ia falar para ele: 'Carleto, olha aqui no meu olho. Nós ganhamos tudo, só não fomos campeões do mundo. Vamos ser agora juntos?'. Eu acho que ele vinha! Depois me falaram que o Ednaldo achava que o Falcão estava muito velho para o cargo na CBF", finalizou o narrador.>