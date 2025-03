CONFLITOS

Ancelotti conta que jogador cobria o rosto com toalha para não ouvir instruções do técnico

O treinador do Real Madrid comentou ainda sobre Mbappé, afirmando que o francês deu certo no time não só por dedicação, mas sim por um dom

Marina Branco

Publicado em 7 de março de 2025 às 20:03

Ancelotti Crédito: Real Madrid/Divulgação

Eleito melhor técnico do mundo pela Bola de Ouro e pelo The Best, Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, já lidou com as mais diversas situações ao longo de sua carreira. Algumas delas, inclusive, bem delicadas, ao lidar com jogadores mais jovens em início de carreira. >

Foi o que o italiano contou no PorettiCast, quando foi convidado para comentar sua trajetória como técnico, marcada por bons relacionamentos com atletas. No entanto, nem sempre foi assim. Os conflitos já chegaram a um ponto em que uma atleta cobria o próprio rosto com uma toalha para não ouvir as instruções do treinador.>

"Muitos jogadores tiveram problemas comigo, mas no final tudo se solucionou. Havia um jogador, e não direi seu nome, que quando eu falava no vestiário, botava uma toalha na cara para não me escutar. Era o início da carreira dele. Um dia o disse: 'Não podemos continuar assim'. Há jogadores que quando você os deixa no banco, custa para eles te saudar pela manhã. Aí confundem a pessoa com o jogador", contou.>

"Eu gostaria de ser uma mosca para escutar o que diz um jogador quando não joga e volta para casa. Muitos jogadores discutiram comigo", completou. >

Avaliando seus jogadores de maneira muito autêntica, as decisões de Carlo Ancelotti costumam gerar polêmicas, como as relacionadas aos poucos minutos jogados por Endrick nas partidas pelo Real Madrid. Ainda na mesma entrevista, o técnico comentou sobre um de seus principais atletas, Mbappé, afirmando que sua boa fase não se deve apenas a treinos e dedicação, mas também a um talento natural.>