LIGA DOS CAMPEÕES

Às vésperas de mais um Real x City, Ancelotti revela dificuldade de enfrentar Guardiola: 'É um pesadelo'

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (11), pela Champions

"O que posso dizer é que acho que ele é um técnico que contribuiu muito para o futebol: posse de bola, jogo de ataque, pressão e saída de trás . Ele é um inovador no futebol e tenho muito respeito por ele. Ele é um dos melhores, se não for o melhor. Cada vez que nos enfrentamos, é um pesadelo preparar os jogos contra ele, porque ele sempre tem ideias que fazem você pensar", disse Ancelotti.>

As equipes já se enfrentaram 12 vezes pela competição, com quatro vitórias do Manchester, três do Real e cinco empates. Foram quatro encontros em mata-mata, com duas classificações para cada time. >