DE NOVO ESSA NOVELA?!

Ancelotti nega contato da Seleção Brasileira: 'Não tenho nada a acrescentar'

Técnico do Real Madrid é cotado para assumir o Brasil em caso de demissão do Dorival Júnior

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de março de 2025 às 10:19

Ancelotti relacionou 22 jogadores para partida contra o City Crédito: Real Madrid/Divulgação

O técnico Carlo Ancelotti negou que tenha sido procurado pela CBF para assumir a Seleção Brasileira. O treinador italiano é um dos cotados para assumir a equipe nacional em caso de demissão de Dorival Júnior, mas reforçou que tem contrato com o Real Madrid até junho de 2026.>

"Não [fui procurado pelo Brasil] O contrato é claro, não tenho nada a acrescentar a isso. Tenho muito carinho pela torcida brasileira e seus jogadores, mas tenho contrato com o [Real] Madrid. Não houve nenhum contato entre a Federação (CBF) e eu nos últimos dias. Meu foco total está no Real Madrid", afirmou Ancelotti, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (27).>

O comandante também negou que tenha conversado com Ronaldo Fenômeno sobre treinar o Brasil. "Não me lembro de ter falado sobre isso (treinar a Seleção) com o Ronaldo. Nos vimos e falamos sobre muitas outras coisas, mas não disso".>

Carlo Ancelotti é o principal alvo da CBF para o ciclo da Copa do Mundo de 2026, e o nome favorito do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues. De acordo com o apresentador André Rizek, no programa Seleção Sportv, o mandatário vai conversar com Dorival Júnior nesta sexta-feira (28). Diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano também participará da reunião.>