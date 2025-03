DE OLHO NA CHANCE

Com Dorival em crise, Renato Gaúcho reafirma sonho de treinar a Seleção Brasileira: 'Se tiver oportunidade...'

Brasil pode trocar comando técnico após goleada em clássico com a Argentina



Gabriel Rodrigues

Estadão

Publicado em 27 de março de 2025 às 16:31

Renato Gaúcho falou da vontade de treinar a Seleção Brasileira Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Em crise após ter sido goleada por 4x1 pela Argentina, a Seleção Brasileira não descarta demitir o técnico Dorival Júnior e buscar um novo treinador no mercado. Diante da possível troca no comando da Amarelinha, Renato Gaúcho não escondeu que tem o desejo de um dia treinar a equipe nacional. Ele está sem clube desde que deixou o Grêmio, no fim do ano passado. >

"Sim, (o sonho de assumir a Seleção) continua. O treinador, independentemente de quem quer que seja, tem que ter o sonho de treinar a seleção brasileira desde que ele se garanta", afirmou Renato, em entrevista à ESPN. Antes da saída de Tite, em 2022, o nome do treinador foi cotado como um dos substitutos.>

Renato também teve o nome ventilado para trabalhar à frente da seleção brasileira em 2019, quando o Grêmio vinha dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil nos anos anteriores. Tite, por sua vez, havia sido eliminado da Copa do Mundo da Rússia nas quartas de final, diante da Bélgica. O título da seleção na Copa América naquele ano, no entanto, manteve o treinador à frente do cargo até o Mundial do Catar.>

"Como treinador, tem que pensar em chegar à seleção, que é o máximo do futebol brasileiro. Se vou chegar um dia, não sei, mas por que vou falar que não tenho esse sonho? Quando faço os trabalhos nos clubes, é para ganhar títulos e ser lembrado para a seleção brasileira", defendeu Renato Gaúcho.>

Em 2024, o treinador encerrou sua quarta passagem pelo comando técnico do Grêmio. Nesta, chegou na reta final da Série B e permaneceu entre 2022 e 2024. Chegou ao vice-campeonato brasileiro e conquistou dois títulos gaúchos para o clube tricolor. "Como se chega à seleção? Fazendo grandes trabalhos e ganhando taças. Por isso que eu falo: a minha parte eu faço. Se tiver oportunidade, ótimo. Se não chegar, vou continuar tendo esse sonho", explicou.>