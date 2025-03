NÃO RENDEU

Questionado sobre Seleção Brasileira, Rogério Ceni evita assunto: 'Treinador é o Dorival'

Treinador não quis comentar especulação sobre troca no comando da Amarelinha

Gabriel Rodrigues

Publicado em 27 de março de 2025 às 14:35

Rogério Ceni durante entrevista após jogo do Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Em alta no comando do Bahia, o técnico Rogério evitou render assunto sobre ter tido o nome especulado com um dos candidatos à Seleção Brasileira caso Dorival Júnior, atual treinador, seja demitido. Dorival balança no cargo após a derrota por 4x1 para a Argentina, na Eliminatória para a Copa do Mundo. >

Depois da vitória do Bahia sobre o Ceará, na noite desta quarta-feira (26), na Fonte Nova, Rogério foi questionado sobre o assunto, mas interrompeu a pergunta antes do fim. >

"O técnico da Seleção é Dorival Junior. Nem falamos sobre esse assunto, por gentileza. Se você quiser pode fazer outra pergunta", disse ele. >

Excelente resposta de Rogério Ceni pra uma pergunta completamente estúpida e desnecessária, que tinha o único objetivo gerar polêmica em Twitter.



Essa galerinha que vai pra coletiva com pergunta pronta no celular sem nenhum nexo com o jogo precisa parar. Tá feio já. pic.twitter.com/LMY61NBAye — Gabriel Marinho (@ogabrielmarinho) March 27, 2025

Atual campeão baiano e responsável por colocar o Bahia na Libertadores após 35 anos, Ceni está no Esquadrão desde 2023, quando chegou com a missão de salvar o time do rebaixamento. >

No período, o treinador comandou a equipe baiana em 102 partidas, quebrando marcas expressivas, como o primeiro técnico a iniciar e terminar uma mesma temporada desde 2007, e se tornar o 13º treinador com mais jogos pelo clube. >