Erick celebra gols, mas alerta sobre desempenho do Bahia na reta final: 'Aconteceu no Ba-Vi'

Esquadrão começou bem, mas teve dificuldade para vencer o Ceará

Gabriel Rodrigues

Publicado em 26 de março de 2025 às 21:28

Bahia abriu 3x0 sobre o Ceará e levou dois gols na Fonte Nova Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia venceu o Ceará e se garantiu na próxima fase da Copa do Nordeste. Mas, apesar do bom início do time, o desempenho na reta final ligou o sinal de alerta. O tricolor chegou a abrir 3x0, na Fonte Nova, mas viu o rival crescer e descontar para 3x2. >

Autor de dois gols na partida, o volante Erick celebrou os tentos e valorizou a força do elenco, já que o Esquadrão atuou com o time reserva, mas chamou atenção para a queda da equipe na reta final. >

"Fizemos um grande jogo. Começamos bem, envolvendo a equipe deles, isso mostra a força do nosso grupo. Quem chega ajuda da melhor maneira possível. Hoje teve 11 trocas, descansou o 'time A'. Iniciamos muito bem o segundo tempo, conseguimos fazer os gols. Depois relaxamos com o placar, tomamos dois gols, a equipe deles ganhou confiança. Precisamos ver o que fizemos na reta final para não correr esses riscos, porque houve isso também na final contra o nosso rival", analisou o jogador. >

No Ba-Vi que decidiu o Campeonato Baiano, o time azul, vermelho e branco foi pressionado pelo Vitória e só arrancou o empate aos 63 minutos do segundo tempo. O resultado valeu o título do estadual para o tricolor. >

Com o triunfo sobre o Ceará, o Bahia chegou aos 13 pontos no Nordestão e garantiu uma vaga no mata-mata. O time ainda tem mais dois jogos para fazer na competição. >