Emprestado pelo Bahia, volante comete gafe ao ser apresentado no Inter: 'Feliz no Grêmio'

Jogador confundiu nome do Colorado com o do maior rival

Gabriel Rodrigues

Publicado em 26 de março de 2025 às 18:18

Diego Rosa foi oficialmente apresentado pelo Bahia Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Emprestado pelo Bahia, o volante Diego Rosa cometeu uma gafe ao ser apresentado oficialmente pelo Internacional. Nesta quarta-feira (26), o jogador errou o nome do Colorado e afirmou que estava muito feliz de chegar ao Grêmio, rival da equipe gaúcha. >

"Estou muito feliz de estar aqui no Grêm.., no Inter", disse Diego Rosa, se corrigindo logo em seguida.>

"É uma oportunidade que o Inter está me dando muito boa, estava muito bem na Bélgica. Estou muito grato ao Inter, venho aqui para somar e espero ajudar o Inter a conquistar grandes coisas", completou. >

começando com pé direito nosso menino



pic.twitter.com/IOiQu7AXI2 — menezes (@offmenezes) March 26, 2025

A confusão de Diego Rosa tem explicação. O volante foi formado na base do Grêmio e comprado pelo Grupo City quando tinha apenas 17 anos. Antes de voltar ao Rio Grande do Sul, ele passou pela base do Manchester City, além de Lommel, da Bélgica, Vizela, de Portugal, e Bahia.>

No tricolor, Diego Rosa não conseguiu se firmar. No ano passado, ele iniciou como titular no time alternativo que disputou parte do Baianão, mas entrou em rota de colisão com a torcida e chegou a desabafar sobre a pressão emocional. >