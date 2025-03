DRAMA

Viciado em apostas, atacante ex-Bahia perdeu quase R$ 1 milhão: 'Não tenho nem R$ 3 na conta'

Dodô deu detalhes sobre o problema que vem enfrentando

Gabriel Rodrigues

Publicado em 25 de março de 2025 às 16:07

Atacante Dodô revelou drama com vício em apostas esportivas Crédito: Reprodução

Ex-jogador do Bahia, o atacante Dodô vive um drama. Nas últimas semanas, o atleta de 25 anos revelou que é viciado em apostas esportivas e, por conta disso, perdeu a carreira e o contato com parte da família. Nesta terça-feira (25), ele deu mais detalhes sobre o problema enfrentado. >

Em entrevista ao site ge, Dodô contou que começou a apostar por influência de outras pessoas, e que desde então perdeu quase de R$ 1 milhão. Sem clube, ele diz que está com a conta bancária zerada. >

"Comecei nessas apostas esportivas através de outras pessoas, que eram do meio do futebol. Eu vi que ganhava, que perdia e aí comecei a pegar interesse e fazer alguns joguinhos. Fazia de R$ 10 para tentar ganhar R$ 1.000 e não conseguia. Eu ia jogando e vendo coisas da internet, desses caras que apostam, que tinha que aumentar o valor e diminuir o número de jogos. E fui pegando esse costume: jogava e ganhava, perdia, ganhava, perdia. Teve vez que eu ganhei R$ 50 mil no final de semana, teve vez que perdi os R$ 50 mil", lembra ele.>

Eu percebi que estava viciado quando comecei a deixar de focar no futebol. Por exemplo, a gente tinha que treinar 8h da manhã, eu apostava em jogos da Austrália, da Coreia, que começavam duas 2h da manhã e acabavam 4h30, 5h manhã e aí ia dormir. Perdia a aposta e dormia poucas horas de sono e no outro tinha que treinar. Meu rendimento dentro de campo ia caindo. Teve uma época que percebi que tava desfocado, que eu ficava viciado: perdi, mas vou recuperar, perdi, mas vou recuperar, mas ia só perdendo, perdendo", completou ele. >

Dodô celebra conquista da Copa do Nordeste pelo Bahia, em 2021 Crédito: Arquivo Pessoal

Dodô relata que, para continuar apostando, começou a pegar dinheiro emprestado. Ele diz que em um dos episódios apostou R$ 50 mil de vez no triunfo do Corinthians, mas perdeu tudo. >

"Comecei a apostar com R$ 10, o valor mais alto que eu já apostei foi no jogo do Corinthians: R$ 50 mil. O Corinthians perdeu para o Racing, da Argentina, e foi quando eu perdi. Eu consegui ganhar, mas perdi. Hoje eu não tenho nada na conta, somando aquilo que eu tinha, cheguei num prejuízo de R$ 967 mil", conta.>

Até mesmo o dinheiro que ganhou da passagem pelo Bahia, em 2021, ele gastou pagando dívidas de apostas. >

"Perdi meu apartamento, tive que vender para poder pagar dívida de aposta. O carro tive que vender também para pagar dívida de aposta. O dinheiro de bicho que eu pegava era para pagar aposta. Eu tinha uma causa com o Bahia na Justiça, peguei um dinheiro bom também, tive que pagar aposta. Eu tinha uma quadra de areia com um outro sócio, vendi também para pagar aposta. Vendia as minhas chuteiras, vendi relógios. Sujei meu nome, tudo que você imaginar de valor eu perdi", explicou.>

Dodô começou a carreira no Botafogo-SP e chegou ao Bahia em 2021 para fazer parte do time de aspirantes. Ao todo, ele entrou em campo 11 vezes pelo tricolor, entre o Campeonato Baiano e o Brasileirão sub-23, e marcou um gol.>