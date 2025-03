COPA DO NORDESTE

Bahia está pronto para pegar o Ceará; veja o provável time

Tricolor finalizou a preparação para o confronto na Fonte Nova

Depois de conquistar o título de Campeão Baiano, o Bahia pensa agora na Copa do Nordeste. Nesta terça-feira (25), o tricolor realizou o único treino antes do confronto com o Ceará, nesta quarta-feira (26), às 19h, na Fonte Nova. >

O confronto com o alvinegro é um duelo atrasado da quarta rodada do Nordestão. O técnico Rogério Ceni deve colocar em campo um time considerado alternativo, já que o tricolor tem enfrentado uma maratona de jogos. >

Mesmo com dois jogos a menos, o Bahia lidera o grupo B da Copa do Nordeste, com 10 pontos. O tricolor está empatado com CSA e o próprio Ceará, mas leva vantagem no saldo de gols. >