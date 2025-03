DE SAÍDA

Bahia negocia lateral para clube da Série B do Brasileirão

Tricolor comunicou a saída do jogador

Um dia depois de conquistar o título de campeão baiano, o Bahia anunciou a saída de um atleta do seu elenco. O tricolor emprestou o lateral esquerdo Caio Roque para o Volta Redonda, clube que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro. >

No ano passado, ele esteve emprestado ao Londrina, equipe que disputou a Série C do Brasileiro. O jogador voltou ao Bahia em janeiro, ele voltou ao Bahia e disputou três jogos no Campeonato Baiano. >