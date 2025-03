ALFINETADA

'Deixamos o Vitória ter a esperança de que seria campeão', provoca Jean Lucas após título do Bahia

Volante tricolor rebateu as falas do técnico do Leão, Thiago Carpini

Gabriel Rodrigues

Publicado em 24 de março de 2025 às 16:01

Jean Lucas com a taça de campeão Baiano no Barradão Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O título de campeão baiano conquistado pelo Bahia foi marcado por muitas provocações. O volante Jean Lucas foi quem mais alfinetou os rubro-negros. >

Após o jogo no Barradão, que terminou empatado por 1x1, o camisa 6 tricolor lembrou falas do técnico Thiago Carpini, que afirmou que queria o jogo no estádio do Leão, e disse que o Bahia deixou o Vitória ter a esperança do título. >

"Eu acho que os caras falaram muita besteira, não só ano passado, como esse ano. O treinador deles falou que a gente não matou o jogo, não fez o terceiro gol lá, que aqui no Barradão, a gente ia ver... a gente deixou um pouquinho pra jogar aqui pra dar esse pouquinho de esperança para eles, para eles pensarem que iam ser campeões, mas não deu bom. Felizmente não deu bom, vamos ver se eles tentam no ano que vem, se tentam ser campeões", disse Jean Lucas, antes de completar: >

"Eu estou muito feliz de ser campeão aqui no Barralixo, com elas assistindo a gente. Aqui ó, não é de prata não, é dourada", afirmou ele, mostrando a medalha de campeão.>

O Bahia conquistou o título de campeão baiano após vencer por 2x0, na Fonte Nova, e empatar por 1x1 no Barradão. O gol que sacramentou a conquista foi marcado pelo atacante Kayky, nos acréscimos do segundo tempo. >