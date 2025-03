ZOEIRA É INFINITA

Milho no campo e galinha na taça: veja as provocações do Bahia após título do Baianão

Tricolor fez uma série de publicações para cutucar o rival Vitória depois da conquista estadual

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de março de 2025 às 09:45

Bahia postou arte com galinha na taça do Baianão e penas ao redor Crédito: EC Bahia/Divulgação

O Bahia faturou seu 51º título do Campeonato Baiano no último domingo (23), diante do maior rival, o Vitória, e no Barradão. A conquista veio com direito a muitas provocações - tanto no gramado do estádio quanto nas redes sociais. Teve galinha na taça, milho espalhado no campo e até jogadores de máscara.>

A primeira cutucada veio ainda antes do apito final. Ao marcar o gol do empate em 1x1, Kayky celebrou imitando uma galinha - assim como já tinha feito em 2023. A comemoração faz referência ao clássico que ficou conhecido entre a torcida do Bahia como 'A Fuga das Galinhas', em 2018. Aquele duelo foi encerrado prematuramente aos 34 minutos do segundo tempo, após a expulsão de Bruno Bispo, o que deixou o Leão em número insuficiente de atletas para seguir em campo.>

Após o encerramento do jogo - e título confirmado para o Bahia -, as zoeiras continuaram. Um outro vídeo publicado pelo Esquadrão mostra os jogadores dando a famosa volta olímpica com a taça do campeonato enquanto cantavam uma música do desenho infantil Galinha Pintadinha. Jean Lucas, inclusive, aparece imitando uma galinha.>

Ainda durante a festa, Erick Pulga, Ademir e Rezende apareceram jogando milho no gramado do Barradão. Alguns jogadores também usaram máscaras cirúrgicas no rosto - mais uma provocação, dessa vez lembrando o passado do estádio, que foi construído ao lado de um aterro sanitário.>

Também teve arte postada nas redes sociais com a taça do Campeonato Baiano refletindo uma galinha. Na mesma imagem, também é possível ver algumas penas espalhadas. Veja as provocações:>

❓VOCÊ SABIA? Se o Bahia parar de jogar o estadual e voltar daqui a 20 anos ele ainda será o maior campeão do estado. ? #BBMP — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) March 23, 2025

Do nada, acabamos de reparar uma coisa: a distância em títulos do Bahia para o Vitória agora é maior do que do Vitória para o Ypiranga ?? #BBMP pic.twitter.com/aq4ZrQPr1X — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) March 24, 2025