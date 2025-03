MAIOR DA BAHIA

Bahia está entre os clubes com mais títulos estaduais no Brasil; veja a lista

Tricolor ampliou a liderança entre as equipes com mais conquistas do Baianão

Gabriel Rodrigues

Publicado em 24 de março de 2025 às 16:44

Bahia celebra conquista do Campeonato Baiano pela 51ª vez Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Bahia se isolou ainda mais como o maior campeão do Campeonato Baiano. Com o título conquistado sobre o Vitória, neste domingo (23), no Barradão, o Esquadrão chegou a 51 taças do estadual, contra 30 do Leão. >

Em nível nacional, o Bahia também está entre os mais vencedores. O Esquadrão fica atrás apenas do ABC, que tem 57 títulos do Campeonato Potiguar. O alvinegro pode aumentar a conta, já que está na final da competição deste ano. No primeiro jogo, empatou por 1x1 com o América-RN. A volta está marcada para o sábado (29). >

O Atlético-MG, com 50 títulos do Campeonato Mineiro, aparece em terceiro lugar, junto com o Paysandu, maior vencedor do Pará. O Papão, aliás, pode igualar o Bahia, já que o Campeonato Paraense ainda não foi finalizado. >

Entre os nordestinos, o Ceará, que bateu o Fortaleza na final do Cearense, chegou a 47 títulos e também é o maior vencedor no seu estado. >

CONFIRA A LISTA COM OS MAIORES VENCEDORES DE CADA ESTADO >