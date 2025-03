TRIUNFO TRICOLOR

Com time reserva, Bahia vence o Ceará e garante classificação na Copa do Nordeste

Esquadrão chegou a abrir 3x0 na Fonte Nova, mas o Vovô quase reagiu

Gabriel Rodrigues

Publicado em 26 de março de 2025 às 21:02

Lucho celebra o gol que abriu o triunfo do Bahia sobre o Ceará na Fonte Nova Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Mais líder do que nunca na Copa do Nordeste, o Bahia garantiu a classificação antecipada ao mata-mata do torneio regional. O feito foi conquistado na noite desta quarta-feira (26), com o triunfo por 3x2 sobre o Ceará, na Fonte Nova, em jogo atrasado da 4ª rodada da competição. >

A vitória tricolor começou a ser construída no primeiro tempo, com o gol marcado por Lucho Rodríguez. Na segunda etapa, o volante Erick precisou de apenas 11 segundos para surpreender a defesa cearense e anotar o segundo. Erick também fez o terceiro tento baiano, enquanto Fernandinho e Galeano descontaram para o Ceará. >

O bom resultado deixou o Bahia com 13 pontos. Mesmo com dois jogos a menos, o tricolor não sairá mais do G4 após o fim da primeira fase. O time baiano ainda enfrentará o Confiança, em jogo atrasado da 5ª rodada, e o Náutico, na 7ª rodada. A data das partidas não estão definidas. >

O JOGO >

Como era esperado, o Bahia entrou em campo com um time considerado reserva, sem as principais peças. O goleiro Ronaldo ganhou mais uma chance. A principal novidade, no entanto, foi o retorno do atacante Luciano Rodríguez, que estava com a seleção do Uruguai na Eliminatória para a Copa do Mundo e não disputou a final do Baianão. >

Antes da bola rolar, Bahia e Ceará trocaram faixas em comemoração aos títulos do Campeonato Baiano e do Campeonato Cearense. Depois disso, cada time foi para um lado e o tricolor começou tomando a iniciativa na partida. >

O Esquadrão quase abriu o placar em boa jogada construída por Erick e Acevedo. Lucho recebeu o lançamento e bateu na saída de Bruno, que fez a defesa. >

O Bahia fazia um jogo bem ao seu estilo, tocando bastante a bola na frente da área para encontrar espaços na defesa adversária. O Ceará quase não incomodava o Bahia, mas levou perigo em uma saída errada de Ronaldo. O goleiro se recuperou no lance e conseguiu a defesa. >

A presença ofensiva do Bahia fez efeito aos 28 minutos. Kayky fez jogada individual e chutou forte. A bola explodiu em Erick, mas sobrou para Gilberto, que cruzou rasteiro e Lucho completou para as redes, abrindo o placar na Fonte Nova. >

Na reta final, o Ceará buscou o empate, mas parou em Ronaldo. Aylon mandou chute cruzado e o goleiro tricolor espalmou para salvar. O paraguaio Galeano também experimentou e viu o jogador fazer nova defesa. >

Apesar do crescimento do Ceará na reta final do primeiro tempo, na volta do intervalo o alvinegro nem conseguiu respirar. Na saída de bola, Erick carregou com liberdade e da entrada da área mandou uma bomba e anotou o segundo do tricolor, aos 11 segundos da segunda etapa. >

Mais solto no jogo, o Bahia aproveitou a fragilidade defensiva do Ceará. Aos 18 minutos, Ademir, que havia acabado de entrar em campo, cruzou na área, David Duarte tentou de cabeça e o rebote do goleiro Bruno caiu nos pés de Erick, que não teve trabalho para fazer o 3x0. >

A resposta cearense foi rápida. A torcida do Bahia ainda comemorava o gol de Erick, quando Rômulo cruzou, Ronaldo falhou na saída e Fernandinho descontou.>

Mesmo vencendo bem, Rogério Ceni aproveitou para colocar alguns titulares no jogo. Além de Ademir, Luciano Juba, Everton Ribeiro e Erick Pulga entraram em campo. >

O Vovô pressionou o tricolor na reta final e foi premiado com mais um gol, marcado por Galeano, de cabeça. A reação do Ceará, no entanto, parou por aí, e o triunfo classificou o Bahia à próxima fase da Copa do Nordeste. >

FICHA TÉCNICA >

Bahia 3x2 Ceará - Copa do Nordeste (4ª rodada)>

Bahia: Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Rezende e Iago Borduchi (Luciano Juba); Acevedo (Caio Alexandre), Erick (Everton Ribeiro), Rodrigo Nestor e Cauly (Pulga); Kayky (Ademir) e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni. >

Ceará: Bruno Ferreira, Fabiano (Rafael Ramos), Marlon, Willian Machado e Nicolas; Fernando Sobral (Dieguinho), Lourenço, Lucas Mugni (Fernandinho) e Rômulo (Matheus Araújo); Aylon (Jorge Recalde) e Galeano. Técnico: Léo Condé. >

Gols: Lucho, aos 28 minutos do 1º tempo, Erick, aos 11 segundos e aos 18 minutos do 2º tempo, Fernandinho, aos 20, Galeano, aos 38>

Cartão amarelo: Nicolas (Ceará)>

Público: 29.119 pagantes >

Renda: R$ 701.194,00>