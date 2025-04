QUASE LÁ

Raphinha está perto de superar melhor temporada de Neymar no Barcelona; veja os números

Atacante pode ultrapassar conterrâneo já nesta terça-feira (22), diante do Mallorca

Com a chegada de Hansi Flick ao Barcelona, é nítida a evolução física e técnica de jogadores como Lamine Yamal, Lewandowski e Pedri, além de Raphinha, que está fazendo uma grande temporada. O brasileiro está perto de superar Neymar, um dos grandes astros do clube. E isso pode acontecer já nesta terça-feira (22), quando o time catalão enfrenta o Mallorca, às 16h30 (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol .>

No último sábado (19), o Barça confirmou a vitória em cima do Celta de Vigo em um jogo frenético com sete gols - incluindo dois de Raphinha. Agora, o brasileiro soma 30 tentos e 23 assistências em 48 jogos na temporada, sua principal com a camisa da equipe.>