LEVADO AO HOSPITAL

Zagueiro abandona jogo após filho de 3 anos sofrer grave acidente: 'Abriu completamente a cabeça'

Jogador deixou estádio às pressas; esposa confirmou que estão todos bem, apesar do susto

O susto aconteceu na última quinta-feira (17), quando o United conquistou uma classificação memorável na Europa League diante do Lyon, em vitória por 5x4 - com direito a cinco gols na prorrogação e uma virada eletrizante. Depois de um empate por 2x2 no tempo normal no Old Trafford (mesmo placar do jogo de ida), os franceses abriram dois gols de diferença no tempo extra. Mas os ingleses marcaram três vezes em sete minutos, com o gol da vitória já nos acréscimos.>