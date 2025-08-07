Ex-BBB revela quanto ganha como motorista de aplicativo e dispara: 'Mais que professor'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 14:40
O ex-BBB Michel Nogueira falou sobre a vida após participar da 24ª edição do reality show da Globo. Atualmente, ele trabalha como motorista de aplicativo, usando um carro que ganhou enquanto estava confinado no programa, no ano passado. E garantiu: recebe mais agora do que quando era professor de geografia.
"É um dinheiro bom e no final de semana melhora", assegurou, em entrevista ao Central Splash, do UOL. O mineiro revelou que ganha R$ 500 por 10 horas de trabalho no dia como motorista, combinando o faturamento com publicidades nas redes sociais para se manter.
Ex-BBB Michel
Segundo Michel, os passageiros ficam surpresos ao entrar no veículo. "Nossa, esse é o carro que veio do Big Brother'. Eu falo, 'É, gente, é esse carro mesmo, é o próprio'. Cuido muito bem".
O ex-BBB disse que atua agora como motorista de app por causa da rotina como influenciador. Segundo ele, é preciso ter mais flexibilidade para poder viajar e lidar com os compromissos, por isso optou pelas corridas. "Eu era concursado, mas não consegui voltar para essa. Participei do programa e colho os frutos até hoje. E não voltei para a sala de aula por isso".
Ele também falou que já teve várias profissões antes, incluindo a de motorista de app. E ainda garantiu não ligar para as críticas que recebe nas redes sociais. "Sou uma pessoa muito simples. Era professor e caixa móvel em evento de final de semana. Sempre tive profissões variadas e eu não deixei de ser eu. Ter experiências novas na minha vida foi uma das coisas que me moveu muito a entrar no Big Brother".
Michel está cotado para participar de outro reality show: A Fazenda. Ele, porém, fez suspense sobre a possível participação. Mas garantiu que, se encontrar Davi Brito, bateria de frente. Os dois participaram do BBB 24. "Acho que eu responderia ele na mesma moeda. Fui muito cauteloso antes no Big Brother. Não cair nas pilhas que ele coloca, porque ele coloca muito, e sempre falar, porque tem hora que ele não deixa você falar", disse.