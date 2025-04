ESTÉTICA

Médico atualiza estado de saúde de Davi Brito após cirurgia: 'Boas notícias'

Ex-BBB já compartilhou resultado da operação nas redes sociais

A equipe médica do ex-BBB Davi Brito atualizou o estado de saúde dele após passar por uma cirurgia estética no sábado (26). Em um vídeo publicado nas redes sociais, o cirurgião plástico Lucas Guimarães informou que o paciente está bem e a operação foi bem-sucedida. "Só temos boas notícias", declarou. >

O baiano realizou uma Lipo HD - técnica cirúrgica que remove gordura localizada com o objetivo de definir os contornos musculares - e compartilhou o resultado nas redes sociais. >

Na edição, o médico fala sobre o procedimento e mostra o processo que Davi passou. "Sério, vocês não vão acreditar na transformação. Tudo foi feito com muita segurança, tecnologia de ponta e a experiência de um dos melhores na área, diz a legenda">

Veja o vídeo:

Ao longo das últimas semanas, Davi mostrou o acompanhamento para fazer o procedimento. Na sexta-feira (25), ele apareceu posando em diversos ângulos para registrar o seu corpo antes do procedimento. Depois de ir ao médico, o campeão do BBB 24 refletiu sobre o sonho do seu corpo novo e confidenciou que tem se imaginado de sunga e tanquinho após a plástica. >