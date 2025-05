NO JN

Saiba qual foi o motivo da fuga ao vivo de Ilze Scamparini após abraço de William Bonner

Correspondente se esquivou de contato do jornalista durante o Jornal Nacional

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de maio de 2025 às 13:44

William Bonner e Ilze Scamparini em entrada ao vivo no Jornal Nacional na quarta-feira (7) Crédito: Reprodução

O encontro de William Bonner e Ilze Scamparini durante o Jornal Nacional na quarta-feira (7) deu o que falar nas redes sociais. Isso porque o âncora da atração tentou dar um abraço na correspondente, que demonstrou desconforto e até tentou fugir do contato - e quase deixou o quadro da câmera da TV. A coluna Gente, da Veja, divulgou o suposto motivo para a reação da jornalista.>

No dia anterior, Bonner tinha feito uma piada que desagradou Ilze, que mora há 26 anos na Itália. O apresentador afirmou que a colega iria “descer do telhado” para a cobertura do início do Conclave. "Ela prometeu", destacou, na terça-feira (6).>

"Ilze é muito na dela, mas como repórter adora estar nas ruas, entendeu como uma brincadeira desnecessária", contou uma fonte da Gente ligada à produção do Jornal Nacional.>

Ilze participou do JN explicando os pontos fortes e fracos dos cardeais favoritos para suceder o papa Francisco, que morreu no último dia 21 de abril. "Agora, sim, eu disse que voltaria com a Ilze Scamparini. Senhores, boa noite. Ilze, é um prazer enorme pra gente te receber. Nossa especialista em Vaticano, são 25 anos, fazendo um jubileu esse ano", disse Bonner.>

"Vou usar todo o seu conhecimento agora pra resumir ao público sobre os cardeais favoritos", completou. Após o assunto, o jornalista tocou no ombro da colega. Em seguida, Bonner continuou, e a correspondente pareceu desviar o corpo, para fugir do contato. "Vamos ter que esperar mais um pouquinho pra ver se esses papáveis que você destacou aqui pra gente, com suas qualidades e seus potenciais defeitos, vão sair dali como cardeais ou papa", agradeceu o âncora.>

Na despedida da entrada ao vivo, Bonner se esticou, tentando dar um abraço em Ilze. Mas a jornalista fugiu do contato e quase deixou o quadro da câmera da TV.>

"Ilze Scamparini, muito obrigado. Eu agradeço em nome de todo o público, porque o pessoal pede, hein! O pessoal pede em rede social muito a sua presença aqui, mas não vou explorar você, exigir que você esteja comigo todas essas noites. Muito obrigado mais uma vez", disse o apresentador.>