POLÊMICA INTERNACIONAL

Proibida? 'Tieta' quase sai do ar em Portugal após acusação de 'imoralidade'

A novela enfrentou protestos e tentativas de boicote na Europa por cenas ousadas e temas considerados tabus

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de maio de 2025 às 15:22

A novela Tieta, atualmente em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, não foi apenas um sucesso no Brasil. Quando chegou a Portugal em 1991, a produção da Globo provocou uma verdadeira comoção nacional e não foi só pela audiência. Exibida em horário nobre na emissora estatal RTP, a trama foi alvo de duras críticas, protestos e até pedidos de censura por parte de políticos e entidades civis portuguesas, que consideravam a obra "imoral". >

A principal queixa girava em torno das cenas de nudez e das insinuações sexuais ao longo da narrativa. A Associação Portuguesa de Telespectadores chegou a publicar um comunicado condenando a novela por apresentar valores que, segundo a entidade, não refletiam os princípios da maioria da população portuguesa.>

O romance entre a protagonista Tieta, interpretada por Betty Faria, e seu próprio sobrinho, Ricardo (vivido por Cássio Gabus Mendes), gerou especial repulsa e inflamou ainda mais o debate. A produção brasileira foi colocada no mesmo patamar de filmes controversos como A Lei do Desejo, de Pedro Almodóvar, e O Império dos Sentidos, de Nagisa Oshima, ambos também acusados de ferirem os "bons costumes".>

Apesar da pressão pública para que a trama fosse retirada do ar ou transferida para um horário mais tardio, o governo português decidiu manter a exibição no horário nobre. A audiência elevada foi um fator determinante para essa escolha. Com o país em clima de eleição, comícios e eventos públicos chegaram a ser marcados para depois da novela, tamanho o interesse popular pela história.>

O autor Aguinaldo Silva, um dos responsáveis pelo roteiro ao lado de Ricardo Linhares e Ana Maria Moretzsohn, comentou a repercussão na época, em entrevista ao Jornal do Brasil. "Imoral é ver cenas de guerra sendo televisionadas com naturalidade. Tieta fala de sentimentos, desejos e humanidade", argumentou o escritor, em referência à cobertura da Guerra do Golfo.>

Mesmo envolta em controvérsia, Tieta conquistou os portugueses e reforçou a força das novelas brasileiras no exterior. Produções anteriores como Gabriela e Roque Santeiro, também baseadas em obras de Jorge Amado, já haviam encantado o público europeu.>