BASTIDORES

Ratinho explode ao vivo e ameaça deixar o SBT após ser ignorado no Troféu Imprensa

Apresentador se revolta por nunca ter sido indicado à premiação da emissora

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de maio de 2025 às 14:06

Ratinho explode ao vivo e ameaça deixar o SBT após ser ignorado no Troféu Imprensa Crédito: Reprodução/SBT

A 55ª edição do Troféu Imprensa, transmitida neste domingo (04) pelo SBT, rendeu mais do que prêmios, também gerou polêmica nos bastidores da emissora. Um dos veteranos da casa, Ratinho usou seu programa de rádio na Massa FM, nesta segunda-feira (05), para desabafar com veemência sobre sua ausência entre os indicados da tradicional premiação. >

Claramente contrariado, o apresentador disparou: "Vai ter mais um que vai pedir demissão: eu", mencionando a recente saída de Datena, que também deixou o SBT recentemente. Ratinho se mostrou inconformado com o fato de nunca ter sido lembrado na seleção dos finalistas.>

"Eu tô revoltado com essa desgraça de Troféu Imprensa. Vinte e sete anos, nunca me colocam nem na lista. É uma barbaridade. 27 anos em segundo lugar no ibope e nem uma indicação sequer?", questionou, demonstrando mágoa com o descaso.>

A irritação do comunicador foi tanta que ele chegou a prometer boicotar futuras edições do prêmio. "Ano que vem, nem me coloquem pra votação, porque eu não vou. Não vou receber, não vou votar, não vou participar. Vou xingar todo mundo!", disparou, sem medir palavras.>

A edição deste ano do Troféu foi comandada por Patrícia Abravanel e Celso Portiolli, que, inclusive, levou o prêmio de Melhor Apresentador. Já o programa Fofocalizando foi eleito Melhor Programa Diário, enquanto o Domingão com Huck, da TV Globo, venceu como Melhor Programa de Auditório.>