NOVELA DAS 18H

'Garota do Momento': Clarice descobre segredo e acaba dopada e internada (06)

Após lembrar detalhes da morte de Valéria, Clarice tenta denunciar os Alencar, mas é silenciada com plano cruel

O episódio desta terça-feira (06) de Garota do Momento chega com uma virada intensa e dramática. Clarice (Carol Castro) finalmente se recorda do que aconteceu na noite em que Valéria (Julia Stockler) morreu e decide que é hora de contar tudo à polícia. Disposta a expor o esquema sombrio da família Alencar, ela se torna uma ameaça real para Juliano (Fábio Assunção), que parte para uma atitude extrema. >