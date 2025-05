ROMANCE

Influencer, cearense e musa da sertaneja: saiba quem é a namorada de Mari Fernandez

Parceira da sertaneja há mais de três anos, protagoniza momentos de puro romance com a artista nas redes sociais

Mari Fernandez está vivendo um relacionamento intenso e nada discreto com a influenciadora digital Júlia Ribeiro, de 22 anos. No último domingo (04), durante uma apresentação em Bragança Paulista (SP), a cantora surpreendeu o público ao entregar um buquê de flores para a namorada, que assistia ao show de pertinho, no palco. O gesto carinhoso foi seguido de uma declaração da jovem: "Fenômeno tem vários, pancada só uma". >

A troca de carinho entre as duas não se restringe aos bastidores. Nas redes sociais, o casal frequentemente compartilha declarações românticas. Em uma das postagens mais emocionantes, Júlia escreveu: "Minha pessoa favorita no mundo. Ela me faz sorrir todos os dias, me dá forças quando tudo parece desabar. Sempre esteve comigo no bom e no ruim".>