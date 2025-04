FESTEJOS JUNINOS

Senhor do Bonfim confirma Xand Avião, Zé Vaqueiro e Mari Fernandez no São João; veja a grade completa

Lista conta ainda com Natanzinho Lima, Flávio José e Dorgival Dantas

O São João da cidade de Senhor do Bonfim vai contar com grandes atrações como Zé Vaqueiro, Xand Avião e Mari Fernandez. A programação da festa, que vai se estender do dia 19 a 24 de junho, foi divulgada pela prefeitura no sábado (12). Neste ano, inclusive, o município tem como tema o ‘São João, Minha Paixão’ para divulgar os festejos juninos. >

Durante os seis dias de atrações, não vai faltar música e, até antes disso, deve haver festa no município. Isso porque a prefeitura anunciou shows em celebração ao aniversário da cidade, em 28 de maio, com Alcymar Monteiro, no Santo Antônio de Quicé, no dia 7 de junho, com Toca do Vale, e no Santo Antônio de Igara, em 14 de junho, com a banda Limão com Mel.>