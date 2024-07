PENÚLTIMO DIA

Nattan, Mari Fernandez e Flávio José: confira as atrações de hoje no São João no Parque

Entrada é gratuita

Da Redação

Publicado em 1 de julho de 2024 às 10:33

Nattan já tem data para voltar aos palcos após pausa na carreira para tratar problema nas cordas vocais Crédito: Kaio Cesar e Ricardo Henri

O São João da Bahia, no Parque de Exposições, em Salvador, chega ao penúltimo dia de festa nesta segunda-feira (1º) com diversas atrações. Os cantores Nattan, Mari Fernandez e Flávio José são alguns dos nomes que se apresentarão durante a noite (programação completa abaixo).

No pranchão, mais próximo do público, se apresentam Rode Torres e Berguinho. A entrada é gratuita e os portões abrem às 17h para o público. Os shows estão previstos para começar a partir das 18h

O público pode levar 1 kg de alimento para doar no stand da campanha Bahia Sem Fome.

Confira as atrações:

Caviar com Rapadura

Flávio José

Leo Estakazero

Mari Fernandez

Nattan

Jonas Esticado

Na terça, último dia de festa, Léo Santana, Manu Bahtidão e Pablo vão subir no palco principal.