ESTRADAS

São João: ViaBahia registra queda de 9% no número de acidentes

Durante o São João, a ViaBahia registrou redução de cerca de 9% no número de acidentes na BR-324, comparado ao mesmo período do ano passado. Não houve registro de acidentes com vítimas fatais. Além disso, durante as festividades juninas, houve um aumento de 42% no fluxo de veículos em direção ao interior do estado.