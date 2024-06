INVESTIGAÇÃO

Paciente agredido em centro terapêutico em Feira de Santana morre com lesões graves

Ele era atendido no Centro de Recuperação Projeto de Instituição Evangelizar - Centro de Recuperação IDE, local clandestino em que os donos são investigadas pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA ) por crimes de extorsão, associação criminosa, tortura, sequestro e cárcere privados contra idosos e pessoas com deficiência.

A morte está sendo apurada pela Delegacia Territorial de Humildes, que expediu as guias de necrópsia e remoção. Os laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) devem esclarecer a causa da morte. A Polícia Civil informou em nota, no entanto, que a ocorrência de morte está sendo tratado como "sem indícios de crime" e as lesões são provenientes de queda da própria altura.