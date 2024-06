TORTURA E EXTORSÃO

MP denuncia quadrilha por crimes contra idosos em centro de recuperação em Feira

O Ministério Público da Bahia denunciou na terça-feira (18) quatro pessoas investigadas pelos crimes de extorsão , associação criminosa, tortura, sequestro e cárcere privados de idosos e pessoas com deficiência no Centro de Recuperação Projeto de Instituição Evangelizar - Centro de Recuperação IDE -, em Feira de Santana, a 130 km de Salvador. Eles também foram denunciados pelos crimes de maus-tratos e redução à condição análoga à de escravidão.

Conforme a denúncia, os acusados João Tavares da Silva, que é responsável pelo Centro Terapêutico Projeto IDE, e Phillipe Brito da Silva, coordenador do espaço e filho de João Tavares, constrangeram duas vítimas, mediante grave ameaça, a contraírem empréstimos e a sacarem benefícios previdenciários para eles.

Além disso, os denunciados João Tavares, Phillipe Brito e Thiago Brito da Silva, no dia 29 de maio deste ano, submeteram um interno, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, resultando em lesões corporais de natureza grave. Em razão dos atos de violência, a vítima foi encaminhada ao Hospital Geral Clériston Andrade, onde se encontra internado na Unidade de Cuidados Intensivos.

João Tavares, e seus filhos Phillipe e Thiago Brito; e Bárbara Conceição Magalhães dos Santos, secretária e nora de João Tavares, foram presos em flagrante, no dia 4 deste mês durante uma operação conjunta realizada pelo MP, com apoio das polícias Civil e Militar, no Centro de Recuperação IDE.