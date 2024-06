Quadrilha é presa por cárcere privado e maus-tratos a idosos em Centro de Feira de Santana

Quatro pessoas foram presas na terça-feira (4) durante uma operação conjunta realizada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), com apoio das polícias Civil e Militar, no Centro de Recuperação Projeto de Instituição Evangelizar (Centro de Recuperação IDE), no distrito de Humildes, em Feira de Santana.