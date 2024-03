PLANALTO

Mulheres que sofriam abuso sexual e maus-tratos são resgatadas em falsa clínica de casal de pastores na Bahia

Uma denúncia levou ao resgate de seis mulheres que sofriam maus-tratos em um falso centro terapêutico para dependentes químicos. O caso aconteceu na cidade de Planalto, no sudoeste baiano.

Segundo a Polícia Militar, as seis vítimas foram resgatadas em uma ação da prefeitura da cidade, que teve suporte da 79ª Companhia Independente da PM. Elas foram encaminhadas para um Centro de Referência de Assistência Social (Creas) do município e, em seguida, devolvidas às famílias.

Ainda segundo a TV Sudoeste, as mulheres foram encontradas trancadas em quartos, em péssimas condições de higiene, além de estarem em beliches feitos de ripas e com pregos expostos. Elas também eram proibidas de usar os banheiros e faziam suas necessidades em penicos.

No local, medicamentos controlados sem receita médica, entre eles estimulantes sexuais, também foram encontrados, apesar de nenhuma das internas ter cadastro no Sistema Único de Saúde (SUS) do município. Não há informações sobre como os remédios eram comprados.