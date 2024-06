APUAREMA

Babá é presa suspeita de abusar sexualmente de criança na Bahia; homem está foragido

Uma mulher de 21 anos foi presa na cidade de Apuarema, no interior da Bahia, suspeita de abusar sexualmente de uma criança de seis anos. A prisão ocorreu na manhã de terça-feira (25). Edislene Santos, segundo informações da Polícia Civil, foi apresentada na Delegacia Territorial de Jequié por policiais militares.

Um segundo envolvido no crime, identificado como Robson Neres, fugiu e está sendo procurado. Ainda de acordo com a Polícia Civil, oitivas e outras diligências investigativas estão sendo realizadas para esclarecer o crime.

O crime, ainda de acordo com Lírio, aconteceu do domingo (23) para a segunda-feira (24), na casa da suspeita. "Quando fomos pegar a minha filha de volta, ela contou que o que havia ocorrido", disse o pai da criança. Ele e a esposa então procuraram o Conselho Tutelar, onde foram orientados a prestar queixa. Ao saber que os pais da criança estavam tomando providências, Robson fugiu.

Lírio disse que a filha está recebendo apoio psicológico dos profissionais do Conselho Tutelar. Ele, que trabalha como autônomo, tem evitado sair de casa por conta da exposição que o caso gerou. "Todo lugar as pessoas querem saber os detalhes do ocorrido", disse.