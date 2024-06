AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

'Não tinha ninguém sequestrado': avó nega acusação de cárcere privado contra pai que ameaçou bebê

Ao comentar as ameaças de Carlos feitas por aplicativo de mensagens, ela declara que isso nunca tinha acontecido antes. "Eles foram lá para dentro de casa, viviam brigando e eu no meio. Porém, ele nunca ameaçou ela e nem o menino. Ele nunca maltratou a criança. Ameaçou ela esse último final de semana, mas se arrependeu. Carlos não faria mal ao filho dele", defende a mãe.

"Carlos ficava brigando com ela e se separaram. Porém, ele queria ficar com ela. Então, mandava mensagens e ela acabou dizendo que estava com outro homem. Ele se desesperou, errou e acabou fazendo isso, que foi errado e eu não defendo. Mas sei que ele não faria isso com a criança nunca", diz Paulo. Após a denúncia, a criança que estava com Carlos passou a ficar sob os cuidados da mãe.