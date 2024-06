AUMENTO

Embasa vai reajustar a tarifa de água/esgoto em 5,8%

A tarifa de água/esgoto terá um reajuste de 5,8%. O valor foi autorizado pela Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (Agersa), e é menor do que o percentual de 9,09% solicitado pela Embasa.

Segundo a Embasa, o percentual será aplicado de forma linear nas faixas de todas as categorias tarifárias, com exceção da Tarifa Social, destinada aos usuários inscritos no Bolsa Família, que permanecerão isentos pelo segundo ano consecutivo. Mais de 540 mil pessoas na Bahia usufruem desse benefício.