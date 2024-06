CHEGADA EM SALVADOR

BR-324 apresenta lentidão entre pedágio e posto da PRF em Simões Filho

Movimento é reflexo do fluxo de São João do interior do estado sentido capital

Da Redação

Publicado em 26 de junho de 2024 às 11:32

BR-324 Crédito: Leitor CORREIO

Nesta quarta-feira (26), o trecho da BR-324, entre a Praça de Pedágio 01 e o Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Simões Filho, encontra-se com lentidão por conta do reflexo do fluxo de São João do interior do estado sentido Salvador. A informação foi divulgada pela concessionária ViaBahia

De acordo com a PRF, o tráfego permanece intenso no sentido leste, com pontos de lentidão nos Kms 535 - Vila Bessa; 570 ao 579; e 599 ao 607.

A concessionária destaca que a operação especial para os festejos juninos conta com mais de 200 colaboradores, 147 câmeras de monitoramento, 14 unidades de resgate (UR), 15 guinchos leves (GL), 5 guinchos pesados (GP), 3 veículos de combate a incêndio (VCI), três veículos de captura de animais (VCA), 17 rotas e uma unidade de suporte avançado (USA).