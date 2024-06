FAMOSOS

Claudia Leitte passa São João com a família em fazenda na Bahia

Local pertence aos familiares do marido da cantora

Claudia Leitte está se divertindo com a família em clima de férias junina. Em publicações nas suas redes sociais, a cantora dividiu um pouco da beleza da fazenda onde está, em São Gonçalo (BA). O local pertence a família de Marcio Pedreira, marido de Claudia. O casal está acompanhado dos herdeiros que seguem em férias escolares.

Claudinha chegou à fazenda após se apresentar no São João de Caruaru (PE). Morando em Miami, atualmente, a cantora parece está aproveitando os dias de descanso, na Bahia.

Nesta terça-feira (25), Claudinha compartilhou com os fãs um vídeo bem humorado, com direito a dublagem, em que aparece dançando e brincando com o marido. Na publicação a cantora aproveita para falar sobre o lançamento de sua nova música “Verão dos Meus Sonhos”, lançada na última sexta-feira (21).