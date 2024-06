VÍDEO

Jovem denuncia agressão durante o São João em festa em Ibicuí

Um jovem de 26 anos usou as redes sociais para denunciar que foi agredido fisicamente no último sábado (22) por um grupo de cinco homens, enquanto participava com seus amigos e família do Forró Ticomia, festa privada em Ibicuí, no sul da Bahia. Paulo Ricardo Silva Souza diz que procurou a organização da festa, mas a equipe não prestou nenhum suporte. A produção divulgou nota repudiando o caso (leia mais abaixo).