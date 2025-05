QUE PERIGO!

Ex-BBB leva 14 pontos após box do banheiro estourar: 'Dava para ver o osso'

Larissa Santos falou nas redes sociais sobre acidente doméstico que sofreu

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de maio de 2025 às 10:34

Larissa Santos falou nas redes sociais sobre acidente doméstico Crédito: Reprodução

Larissa Santos sofreu um acidente doméstico assustador no fim de semana. A ex-BBB contou que, enquanto tomava banho, o box do banheiro estourou, cortando várias partes do seu pé. Ela precisou ser encaminhada ao hospital e levou 14 pontos. No momento, inclusive, foi orientada a não andar, para que os ferimentos cicatrizem mais rápido.>

"O box do banheiro explodiu quando eu fui tomar banho. Agora já estou bem, mas fui para o hospital e levei 14 pontos no pé. Não consigo andar. O corte foi em cima em principalmente, entre os dedos, especialmente no dedão. Chegou a dar para ver o osso", contou nas redes sociais.>

A ex-BBB relembrou como o banheiro ficou após o estouro e filmou o pé enfaixado. O acidente aconteceu após uma festa com a presença do companheiro, DJ Netto, e outros amigos.>

"Ontem à noite, o pessoal da festa foi todo embora, e fui tomar banho. Não estava o ar condicionado ligado e o chuveiro não estava há muito tempo ligado. Simplesmente, o negócio explodiu. Era tanto sangue, mas tanto sangue. Abriu em cima do meu pé e no meio. Tinha um caco de vidro deste tamanho (de uma bolinha de pingue-pongue) no meio dos meus dedos. Dava para ver o osso. Eu desesperada! Uma toalha branca ficou totalmente vermelha. Parecia que tinham assassinado alguém aqui. A gente foi para o hospital e a gente teve que fazer 14 pontos de fora a fora. Eu chorei! Doeu demais na anestesia", lamentou.>