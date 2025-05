RACISMO

'Constrangida por ser preta': atriz da Globo expõe supermercado após ataque racista no RJ

Atriz de "Todas as Flores" relata ter sido tratada como suspeita em supermercado

A atriz Mary Sheila, conhecida por seu papel marcante na novela Todas as Flores, denunciou um caso de racismo que sofreu dentro do Supermercado Mundial, no Rio de Janeiro. Aos 45 anos, a artista decidiu tornar pública a situação revoltante que viveu no último sábado (03), quando teria sido tratada como suspeita por um segurança do local. >