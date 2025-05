FAMOSOS

Carlos Alberto de Nóbrega se irrita com piadas por ter esposa 40 anos mais nova: 'Não é minha cuidadora'

Os dois são casados há seis anos; humorista nega que Renata teria sido pivô do fim do segundo casamento

Fernanda Varela

Publicado em 5 de maio de 2025 às 17:09

Carlos Alberto de Nóbrega Crédito: Reprodução

Carlos Alberto de Nóbrega, de 89 anos, fez um desabafo sobre o preconceito das pessoas pelo fato dele viver um relacionamento amoroso com a médica Renata Domingues, de 49. >

"Ela é o meu porto-seguro, cuida de mim com muito amor. Não quer dizer que ela seja uma cuidadora. Ela é uma mulher que está sempre ao meu lado e um pedaço de mau caminho", diz.>

Os dois são casados há seis anos e, segundo o humorista, existem boatos infundados de que Renata teria sido pivô do fim do segundo casamento, com a socialite e empresária Andrea Nóbrega, com quem ficou de 1996 a 2016.>

“Alguns rumores que são soltos aí nas redes sociais magoam uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho, muito respeito, que é minha mulher. Ela não é meu primeiro casamento, é o terceiro. No primeiro casamento, onde fui casado por 34 anos, me separei e fiquei amigo da minha mulher. Depois, casei novamente, não deu certo e eu me separei. E existem muitos rumores, muita fofoca, muito disse me disse”, explicou.>