Qual é o nome mais bonito do mundo para meninas? Ciência responde

Nome está no topo das escolhas em 20 países

Qual o nome de menina mais bonito do mundo? Segundo um estudo da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, a resposta é Sofia.>

De acordo com os pesquisadores, a beleza do nome está na sonoridade. Sim, os cientistas analisaram como as pessoas reagem emocionalmente ao ouvir nomes ditos em diferentes idiomas. O resultado? Sofia tocou mais corações, despertando sensações positivas por sua musicalidade leve e fluída.>